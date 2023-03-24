Житель Коми нашел ключи от квартиры приятеля и обокрал его жену

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Воркуте 49-летнего местного жителя подозревают в краже золотых изделий из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 48-летняя воркутинка. Женщина рассказала, что у нее пропали золотые изделия. Сумма ущерба составила 195 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что пока хозяйки не было дома, кто-то открыл дверь ключом и украл украшения.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый знакомый мужа воркутинки. Фигурант нашел у себя дома ключи, которые оставил приятель. Адрес квартиры он знал. Злоумышленник открыл квартиру этими ключами и забрал золото. Возбуждено уголовное дело.

– Похищенное изъято в ходе обыска по месту жительства подозреваемого, – отметили в МВД.

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