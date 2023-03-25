«Хотел показать, как сердце вырезают»: убийца из Коми сознался в жестоком преступлении

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Пенсионер из Коми убил сожителя свой дочери, когда позвал его поменять колеса на автомобиле, а потом к себе домой. Мужчина долго не сознавался в преступлении, меняя показания, а после все же рассказал детали случившегося. Дело рассматривают в Сосногорском городском суде.

Убитого обнаружили в квартире фигуранта уголовного дела. Вскоре выяснилось, что это 40-летний зять 69-летнего пенсионера, которого он позвал, чтобы поменять колеса на автомобиле, а затем к себе домой для совместного распития алкоголя. Во время застолья между ними произошел конфликт, который и привел к убийству.

Пожилой житель Коми во время дачи показаний все время менял их, изначально сообщив, что жертва убила себя сама, а после все же сознался в содеянном.

– Он нож держал и хотел показать, как сердце вырезают, – заявлял мужчина.

Вскоре стало известно, что во время конфликта пострадавший начал буйно себя вести, а после схватил пенсионера за запястье и ударил его по лицу, от чего у того выпала вставная челюсть. В результате подсудимый схватил нож и машинально нанес удар, с его слов, в целях самообороны, затем они вместе свалились на пол, пожилой мужчина ударился головой и потерял сознание. После пришел в себя и позвонил спасателям.

По данным телеканала «Юрган», в жизни пенсионера это не первое уголовное дело. В 1983 он порезал одного брата, а через пять лет после отсидки направил на тот свет второго.

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