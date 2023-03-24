В Коми мошенники обокрали двух мужчин под предлогом интим-услуг

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усинске и Ухте завели уголовные дела по фактам мошенничества под предлогом предоставления интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Одно из преступлений было совершено в Усинске в отношении 32-летнего жителя Нарьян-Мара. Мужчина выпивал алкоголь с друзьями. Они нашли сайт, где женщины предлагают интимные услуги за деньги. Однако воспользоваться услугами в тот вечер у мужчин не получилось. Дело в том, что по техническим причинам онлайн-платформа не оформляла заявку.

На следующий день жителю НАО начали звонить с неизвестного номера. Незнакомец представился владельцем интим-сайта и заявил, что ввиду действий мужчины возникли проблемы с доступом к его аккаунту. Для того, чтобы возобновить его работу, нужно внести несколько платежей. В итоге житель Нарьян-Мара лишился 159 тысяч рублей.

Второе преступление было совершено в Ухте. Местный житель нашел сайт с девушками, которые предлагают интимные услуги за деньги. Мужчина позвонил по указанному телефону. Ему предложили просмотреть фото девушек и выбрать себе одну из них. Далее ухтинца попросили внести предоплату, и он перевел 20 тысяч рублей. Горожанина заверили, что девушка скоро приедет, но этого так и не произошло. Возбуждены уголовные дела.

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