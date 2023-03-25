Жителя Коми оштрафовали за громкие ругательства на железнодорожном вокзале

Фото: архив КП

Княжпоготский районный суд признал жителя поселка Синдор виновным в мелком хулиганстве и присудил ему штраф в размере тысяч рублей. Причиной послужило его недостойное поведение в фойе железнодорожного вокзала.

Отмечается, что мужчина безадресно выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания, а также нарушал общественный порядок. Подсудимый признал свою вину и раскаивался в совершенном. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми нашел ключи от квартиры приятеля и обокрал его жену (подробнее)