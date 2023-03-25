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НовостиОбщество25 марта 2023 11:00

Жителя Коми оштрафовали за громкие ругательства на железнодорожном вокзале

Мужчина получил наказание в виде тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Княжпоготский районный суд признал жителя поселка Синдор виновным в мелком хулиганстве и присудил ему штраф в размере тысяч рублей. Причиной послужило его недостойное поведение в фойе железнодорожного вокзала.

Отмечается, что мужчина безадресно выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания, а также нарушал общественный порядок. Подсудимый признал свою вину и раскаивался в совершенном. Приговор не вступил в законную силу.

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