Жителя Коми оштрафовали за громкие ругательства на железнодорожном вокзале

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Княжпоготский районный суд признал жителя поселка Синдор виновным в мелком хулиганстве и присудил ему штраф в размере тысяч рублей. Причиной послужило его недостойное поведение в фойе железнодорожного вокзала.
Отмечается, что мужчина безадресно выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания, а также нарушал общественный порядок. Подсудимый признал свою вину и раскаивался в совершенном. Приговор не вступил в законную силу.
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