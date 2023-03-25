В Коми с 25 марта закроют ледовые переправы в Трехозерке и Седкыркеще

Фото: администрация Сыктывкара

В администрации Сыктывкара сообщили, что с 25 марта закроют ледовые переправы через Трехозерку и Седкыркещ.

По предоставленным данным, запрет на перемещение вступил в силу с восьми утра. Работа пешеходной переправы пока что сохранится.

Уточняется, что решение принято после обнаружения поперечных трещин и скопления воды. 27 марта планируется повторный выезд специалистов на пешеходную переправу для оценки ее состояния.

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