В Коми с 25 марта закроют ледовые переправы в Трехозерке и Седкыркеще

Фото: администрация Сыктывкара
В администрации Сыктывкара сообщили, что с 25 марта закроют ледовые переправы через Трехозерку и Седкыркещ.
По предоставленным данным, запрет на перемещение вступил в силу с восьми утра. Работа пешеходной переправы пока что сохранится.
Уточняется, что решение принято после обнаружения поперечных трещин и скопления воды. 27 марта планируется повторный выезд специалистов на пешеходную переправу для оценки ее состояния.
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