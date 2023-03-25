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НовостиОбщество25 марта 2023 6:00

В Коми начали распространяться пугающие сообщения о пропавшей женщине

Волонтеры сообщили о поисках Александры Богачевой из Коми
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Коми искали пропавшую 73-летнюю Александру (Цывунину) Богачеву. Жительница Сыктывкара ушла из дома 17 марта, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Информацию об этом сообщили волонтеры поискового регионального отряда «Лиза Алерт». Сообщение о пропаже пожилой женщины появилось накануне, 24 марта, в социальных сетях республики.

Пропавшую искали неравнодушные люди среди местных жителей, активно распространялись сообщения в интернете. Спустя некоторое время выяснилось, что пропавшую нашли. Женщину обнаружили уже ночью. Обстоятельства пропажи и ее местонахождение не уточняются. Известно только, что она жива.

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