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НовостиОбщество25 марта 2023 7:00

Трагически оборвалась жизнь молодого парня из Коми

Глава Коми сообщил о гибели ефрейтора Евгения Свирского в СВО
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба на своих страницах в социальных сетях накануне, 24 марта, сообщил о гибели уроженца республики в СВО. По словам руководителя региона, погиб ефрейтор Евгений Свирский из Инты. Уйба сообщил, что воин до начала спецоперации служил по контракту в городе Мирный Архангельской области водителем автомобильного взвода войсковой части.

Глава республики принес соболезнования близким погибшего, отметив, что он разделяет горечь утраты и желает душевных сил, чтобы ее пережить.

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