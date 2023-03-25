Трагически оборвалась жизнь молодого парня из Коми

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба на своих страницах в социальных сетях накануне, 24 марта, сообщил о гибели уроженца республики в СВО. По словам руководителя региона, погиб ефрейтор Евгений Свирский из Инты. Уйба сообщил, что воин до начала спецоперации служил по контракту в городе Мирный Архангельской области водителем автомобильного взвода войсковой части.

Глава республики принес соболезнования близким погибшего, отметив, что он разделяет горечь утраты и желает душевных сил, чтобы ее пережить.

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