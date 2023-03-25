В филармонии в Сыктывкаре пройдет фестиваль в честь 150-летия Рахманинова

Фото: архив КП

На сцене Коми республиканской филармонии в Сыктывкаре 3,4 и 5 апреля пройдет фестиваль в честь 150-летнего юбилея и Дня рождения Рахманинова. По предоставленным данным, на сцене выступят артисты из Казани и Москвы.

Запланировано выступление оркестра La-Primavera с солистами Рустемом Абязовым и Валерией Зеленской, пианиста Арсения Тарасевича-Николаева. Состоится также концерт фортепианной музыки, мастер-классы для студентов-пианистов и концерт симфонической музыки «Памяти великого художника».

– Про Рахманинова как-то сказали: он был создан из стали и золота: сталь в его руках, золото – в сердце. А сам композитор был убеждён, что музыка прежде всего должна быть любима; должна идти от сердца и быть обращена к сердцу. В искусстве что-нибудь понять – значит, полюбить. Ради этого мы задумали и Рахманиновский фестиваль, и проект в целом, – прокомментировала художественный руководитель Коми республиканской филармонии Ольга Мойсеевич.

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– Про Рахманинова как-то сказали: он был создан из стали и золота: сталь в его руках, золото – в сердце. А сам композитор был убеждён, что музыка прежде всего должна быть любима; должна идти от сердца и быть обращена к сердцу. В искусстве что-нибудь понять – значит, полюбить. Ради этого мы задумали и Рахманиновский фестиваль, и проект в целом, – прокомментировала художественный руководитель Коми республиканской филармонии Ольга Мойсеевич.