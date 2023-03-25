Жительница Коми ударила своего возлюбленного бутылкой по голове

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В Сосногорске рассмотрели уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, которая ударила своего сожителя стеклянной бутылкой. Дело решили закрыть в связи с примирением сторон.

Установлено, что это произошло в декабре 2022 года во время ссоры. В результате мужчина получил ушибленную рану лобной области слева, которая квалифицируется, как легкий вред здоровью. Письменное ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в отношении подсудимой из-за примирения. Фигурантка уголовного дела принесла ему свои извинения. Судья Таежного участка в Сосногорске, несмотря на возражения государственного обвинителя, освободил ее от уголовной ответственности, приняв во внимание все данные о личности виновной.

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