Директором Института биологии ФИЦ Коми стал Иван Чадин

Фото: ФИЦ Коми научный центр

В Сыктывкаре 24 марта прошел конкурс на замещение вакантной должности директора Института биологии Коми ФИЦ. По результатам конкурса им стал врио директора Иван Чадин.

Всего во время избрания выдали 245 бюллетеней, всего проголосовало 244 человека. За кандидата выступил 208 человек, 34 были против и еще три бланка признали недействительными. После конкурса комиссия провела собеседование с претендентом. В результате его рекомендовали на должность директора научного центра.

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