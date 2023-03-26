Пьяная сыктывкарка избила женщину, а также разбила телефон и фару

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре пьяная девушка 2003 года рождения избила женщину, а также разбила телефон и фару. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

На одном из охраняемых объектов на Октябрьском проспекте сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что между четырьмя людьми возник конфликт. Пьяная девушка вела себя агрессивно и материлась. Остальные попытались прекратить конфликт, но у них ничего не вышло.

Девушка повредила заднюю фару авто одного из участников потасовки, а у второго злоумышленница разбила телефон. Кроме того, сыктывкарка нанесла телесные повреждения женщине. Росгвардейцы задержали нарушительницу и доставили в полицию.

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