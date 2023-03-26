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НовостиПроисшествия26 марта 2023 7:10

В ДТП с двумя легковушками в Сыктывкаре пострадал водитель

Авария произошла на улице Петрозаводской
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 25 марта, в Сыктывкаре столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2103, в результате чего пострадал водитель отечественного авто. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 0.55. Молодой человек 2004 года рождения ехал за рулем «Жигулей» по улице Петрозаводской в сторону Малышева. Напротив дома №4 по улице Печоской молодой человек не справился с управлением. Из-за этого ВАЗ врезался в попутный Renault. После этого отечественная легковушка врезалась в ЛЭП.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Он получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также рваную рану века. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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