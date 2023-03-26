В Сыктывкаре пьяный мужчина угрожал соседям взорвать гранату

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В субботу, 25 марта, в Сыктывкаре сотрудники ОМОН «Зырянин» Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал соседям взорвать гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел около 17.30. Пьяный мужчина угрожал соседям взорвать гранату. На место прибыли росгвардейцы. В ходе штурма без применения оружия силовики задержали злоумышленника. Граната оказалась муляжом.

В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что мужчина 1991 года рождения ранее был судим. Злоумышленника доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.

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