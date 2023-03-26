В Коми приезжего оштрафовали за вылов двух хариусов

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Жителя Пермского края привлекли к административной ответственности за вылов хариуса на территории заказника. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
В конце марта прошлого года мужчина находился в заказнике «Пижемский». В реке Пижма он поймал двух хариусов европейских размером менее 28 сантиметров, что является незаконным. Сумма ущерба составила 1850 рублей. Суд оштрафовал приезжего на 3 тысячи рублей.
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