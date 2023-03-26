Жительницу Коми оштрафовали за громкую музыку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительницу Коми привлекли к административной ответственности за громкую музыку и разговоры на повышенных тонах. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Воркутинка повторно нарушила республиканский закон о тишине. Ночью женщина находилась у себя в квартире и громко слушала музыку, а также разговаривала на повышенных тонах. Мировой судья оштрафовал жительницу Заполярья на 4 тысячи рублей.
– Постановление вступило в законную силу, – говорится в сообщении.
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