В Сыктывкаре откроют детский сад на 60 мест

Фото: пресс-служба правительства Коми

В сыктывкарской Орбите откроют новый детский сад на 60 мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Подразделение сыктывкарского детского сада №104 откроется в жилом комплексе «Платон». Сейчас помещения дошкольного учреждения готовят к открытию. Для детсада закупают мебель, мягкий инвентарь, посуду, игрушки, а также учебно-методические пособия.

Для каждой группы предусмотрены раздевалки, групповые комнаты, туалеты, буфетные и спальные помещения. На прилегающей территории имеется отдельная прогулочная площадка с верандами и игровыми элементами.

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