Фото: Минздрав Иркутской области

С начала 2023 года в Коми больше 35 тысяч человек прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В настоящее время диспансеризация продолжается.

– Наиболее активно профилактические осмотры проходят в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Княжпогостском и Прилузском районах, – говорится в сообщении.

Люди, которые перенесли коронавирус, могут пройти углубленное обследование дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также выявить риск тромбоза. У 21% обследованных диагностировали болезни системы кровообращения.

Напомним, что в 2023 году в программу диспансеризации попадают люди, которым в этот период исполняется количество лет, кратное трем: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, а также если вам 40 и больше лет. Записывайтесь на диспансеризацию у участкового терапевта или через сервис Госуслуг.

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