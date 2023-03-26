В Коми водителя оштрафовали за отказ от медосвидетельствования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усинске водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 26 февраля. Мужчина ехал за рулем авто по улице Возейской. Около дома №13 машину остановили полицейские. Правоохранители заметили у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался. Было заведено административное дело. Водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили прав.

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