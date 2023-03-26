Команда КВН из Коми выступила в Comedy Club

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Команда КВН из Коми «Имени меня» выступила в Comedy Club. Об этом сообщается в группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Команда выступила в Comedy Club впервые. Ведущий Павел Воля представил коллектив как новых резидентов Comedy Club с «экспериментальным юмором». Уроженцы Коми представили сцену под названием «Индийский фильм о сложных международных отношениях». Они выступили в роли различных стран – России, Белоруссии, Индии, Китая, США и Великобритании. Они обыграли ряд международных событий. Речь, в частности, идет о взрывах на «Северных потоках»,санкциях и китайских воздушных шарах в небе над США.

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