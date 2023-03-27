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НовостиОбщество27 марта 2023 4:45

Жительницу Коми оштрафовали за нарушение покоя ночью

Судья присудил ей четыре тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте мировой судья Горняцкого судебного участка оштрафовал местную жительницу за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, женщина в ночь на 31 декабря слушала музыку и громко разговаривала. Судья признал подсудимую виновной и назначил ей административный штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

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