Жительницу Коми оштрафовали за нарушение покоя ночью

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В Воркуте мировой судья Горняцкого судебного участка оштрафовал местную жительницу за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, женщина в ночь на 31 декабря слушала музыку и громко разговаривала. Судья признал подсудимую виновной и назначил ей административный штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

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