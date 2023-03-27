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НовостиОбщество27 марта 2023 5:45

«Очень хотел жить»: трагически погиб молодой житель Коми

В СВО погиб Александр Батманов из Коми
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Появилась информация о гибели жителя села Диюр Ижемского района Андрея Батманова. По информации близких погибшего, он скончался во время СВО на Украине.

– Он не боялся смерти, но очень хотел жить и любил жизнь. Был трудолюбивым, ответственным, отзывчивым человеком, – отметили его родные.

По словам родных, Андрей Батманов вырос в селе Мутный Материк Усинского района. Увлекался рыбаком и охотником, после окончания школы пошел в армию. После работал в оленеводстве.

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