«Очень хотел жить»: трагически погиб молодой житель Коми

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Появилась информация о гибели жителя села Диюр Ижемского района Андрея Батманова. По информации близких погибшего, он скончался во время СВО на Украине.

– Он не боялся смерти, но очень хотел жить и любил жизнь. Был трудолюбивым, ответственным, отзывчивым человеком, – отметили его родные.

По словам родных, Андрей Батманов вырос в селе Мутный Материк Усинского района. Увлекался рыбаком и охотником, после окончания школы пошел в армию. После работал в оленеводстве.

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