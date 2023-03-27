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НовостиОбщество27 марта 2023 6:15

В Коми подорожали сардельки, сосиски и детские консервы

Эксперты сообщили об изменении цен за неделю
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации аналитиков Комистата, за прошедшую неделю подорожали сосиски и сардельки, овощные консервы для детского питания и подсолнечное масло.

По предоставленным данным, сосиски и сардельки подорожали на 5,7%, помидоры – на 5,2%, овощные консервы для детского питания – на 3,6%, подсолнечное масло выросло в цене на 3,5%, а куриные яйца – на 1,8%. Подорожали также пшеничная мука – на 1,6% и сахарный песок – на 0,6%.

В то же время подешевела на 5,8% гречневая крупа, куриное мясо – на 3,7%, огурцы – на 5,2%, бананы – 5%, белокочанная капута – 3,1%.

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