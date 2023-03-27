Кочпонский интернат в Коми оштрафовали на 75 тысяч рублей

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В деятельности Республиканского Кочпонского интерната обнаружили нарушения, учреждение оштрафовали на 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Так, в интернате не обеспечивается соблюдение прав на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В учреждение также нарушаются права на обеспечение необходимой медицинской помощью.

В интернате нет должного количества медиков с достаточным уровнем квалификации. Поэтому медсестрам приходилось выполнять функции врача. В прокуратуре пояснили, что сотрудницы самостоятельно назначали и осуществляли лечение. В интернате обнаружили и ряд других нарушений.

Были заведены административные дела. Сыктывкарский городской суд оштрафовал интернат на 75 тысяч рублей. Учреждение обжаловало это решение. Однако Верховный суд Коми оставил его без изменения.

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