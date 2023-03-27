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НовостиПроисшествия27 марта 2023 9:19

В Коми в заброшенном здании травмировалась 14-летняя девочка

Подросток сломала ногу
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Фролов Михаил

Автор фотографии: Фролов Михаил

В Ухте в заброшенном здании 14-летняя девочка сломала ногу. Она вместе с другом баловались в старом доме по улице Сенюкова, 2.

Детские игры закончились печально для школьницы. Девочка перелезала через решетку и застряла ногой в ней. Когда подросток не смогла выбраться самостоятельно, они с другом позвонили спасателям.

- На место выехали спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента вскрыли решетку на окне и эвакуировали пострадавшую к машине скорой помощи. Врачи диагностировали перелом голеностопа правой ноги, - рассказали в «Спас-Коми».

Отмечается, что факту произошедшего проводится проверка.

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