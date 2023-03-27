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НовостиОбщество27 марта 2023 11:34

В Коми изменится расписание пригородных поездов

Такое решение приняло Министерство экономического развития и промышленности республики
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Макеев Иван

Автор фотографии: Макеев Иван

В Коми изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минэка Коми. В ведомстве уточнили, что обновленный график начнет действовать с 26 апреля.

– С 26 апреля изменяется периодичность курсирования и расписание пригородных поездов № 6781/6782 Сосногорск – Троицко-Печорск – Сосногорск. Такое решение Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми связано с организацией пересадки пассажиров по станции Сосногорск с/на пассажирские поезда № 54 Сыктывкар – Усинск и № 305 Усинск – Сыктывкар, – объяснили в ведомстве.

Отмечается, что курсирование пригородных поездов № 6781/6782 Сосногорск – Троицко-Печорск – Сосногорск новым расписанием позволит сократить время ожидания пересадки по станции Сосногорск с 7 до 2 часов. Также дано поручение Администрации Троицко-Печорского района организовать муниципальный маршрут до станции Троицко-Печорск в указанное время.

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