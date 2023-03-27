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НовостиОбщество27 марта 2023 12:08

В Коми слесарь упал с дизельной установки и получил тяжелые травмы

Инцидент произошел в Ухте
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте слесарь упал с дизельной установки, в результате чего получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Яреге 17 марта. Слесарь ООО «Пермнефтестройсервис» осматривал сверху дизельную установку. В какой-то момент работник поскользнулся. Из-за этого мужчина упал на землю. В результате пострадавший получил тяжелые травмы.

– Организовано расследование несчастного случая, – говорится в сообщении.

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