В Коми слесарь упал с дизельной установки и получил тяжелые травмы

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В Ухте слесарь упал с дизельной установки, в результате чего получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Яреге 17 марта. Слесарь ООО «Пермнефтестройсервис» осматривал сверху дизельную установку. В какой-то момент работник поскользнулся. Из-за этого мужчина упал на землю. В результате пострадавший получил тяжелые травмы.

– Организовано расследование несчастного случая, – говорится в сообщении.

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