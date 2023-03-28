Суд в Коми отобрал права у водителей с алкоголизмом и наркоманией

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В Ижемском районном суде рассмотрели два административных иска о прекращении действия водительских прав на управление транспортом. По информации Объединенной пресс-службы судов, в суд подали после проверки законности обладания права на управление транспортом представители прокуратуры.

Отмечается, что проверка выявила двух жителей Усть-Цилемского района, которые состоят на учете у психиатра-нарколога из-за употребления алкоголя и наркотиков. Суд пришел к выводу, что отсутствие ремиссии по таким диагнозам является противопоказанием к управлению автомобилем и удовлетворил требования прокурора.

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