В Коми чиновника-взяточника посадили на 10 лет

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Бывшего сотрудника управления образования администрации Сысольского района признали виновным в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С июня 2018 года по декабрь 2020 года фигурант получал от руководителей коммерческих организаций, а также бизнесменов. За это чиновник предоставлял им преимущественное право на заключение договоров поставки, на проведение ремонта и строительства в школах и детских садах.

Сотрудник администрации, пользуясь своим положением, самостоятельно выбирал подрядчиков для выполнения работ и получал от них вознаграждение. В некоторых случаях предполагаемая стоимость работ по договору увеличивалась, чтобы чиновник получил часть прибыли в качестве взятки. Таким образом фигурант незаконно обогатился на 900 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновника оштрафовали на 7 миллионов рублей. У него также конфисковали деньги, полученные преступным путем. Защита чиновника обжаловала приговор, но Верховный суд Коми не удовлетворил апелляцию.

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