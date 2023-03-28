Экс-руководителю администрации главы Коми запросили 9 лет и 5 месяцев лишения свободы

Фото: old.rkomi.ru

В Сыктывкарском городском суде начались прения в деле экс-руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина. Гособвинитель запросил для фигуранта уголовного дела наказание в виде 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1,4 млн рублей, а также запретом на занятие должностей с функциями представителя власти.

Второму фигуранту уголовного дела, руководителю фонда «Патриот» Николаю Игнатьеву запросили пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, советнику экс-главы Максиму Минееву – пять лет и шесть месяцев свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Оба также получили запрет на занимание должностей, связанных с административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Следующее заседание назначено на 11 апреля 2023 года.

Как сообщалось ранее, Порядина обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Речь идёт об украденных 85 миллионах рублей. В течение трех лет — с 2018 по 2020 — фигурант вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот».

Порядин был задержан в Москве, а затем злоумышленника вернули в Сыктывкар, где городской суд принял решение о его аресте, а затем меру пресечения продлили. Порядин останется под стражей до 13 сентября включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми перевела «ясновидящей» почти 900 тысяч рублей (подробнее)