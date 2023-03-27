Жительницу Коми оштрафовали за оскорбление знакомой в сети

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительницу Печоры оштрафовали на 6 тысяч рублей за оскорбление знакомой в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе женщина разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщение. В нем содержались оскорбления в адрес ее знакомой. Последняя обратилась в прокуратуру. Было заведено административное дело. На суде нарушительница не признала свою вину.

– Однако ее доводы были опровергнуты лингвистическим исследованием, согласно которому фраза «хуже фашистов» имеет разговорную форму, обозначающую жестокость, бездушие, расизм и носит оскорбительный характер, – отметили в прокуратуре.

Мировой судья учел, что в 2022 году женщина уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, и оштрафовал ее на 6 тысяч рублей.

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