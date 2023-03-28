Жители Коми сообщили о бьющем из-под асфальта гейзере

Фото: соцсети

Пользователи социальных сетей сообщили о бьющем из-под асфальта гейзере. Об этом сообщили жители Выльгорта. По предоставленным данным, кадры запечатлены на улице СПТУ-2.

– Кажется от дороги скоро совсем ничего не останется, – прокомментировал автор поста.

В сообщениях к публикации местные жители отметили, что подобное можно встретить в Выльгорте «сплощь и рядом».

– Такого бардака, как при нынешних администрациях, давно не было. Центр Сыктывдина – это просто позор, – возмущаются местные жители.

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