В Коми при столкновении легковушки и пассажирского автобуса два человека

Фото: МДПС Сыктывкар

На трассе в Коми столкнулись легковушка и ПАЗ. Об аварии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло накануне, 27 марта, на 16 км дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. 35-летняя женщина за рулем Ford Focus не справилась с управлением и вылетела на встречку, где врезалась в автобус под управлением 35-летнего мужчины. Оба водителя получили тяжелые травмы.

- В результате травмы получила женщина-водитель, у нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом плеча, ушиб голени. Госпитализирована. Травмы также получил водитель ПАЗа, их характер уточняется, - заключили в ГИБДД.

По данному факту начата проверка.

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