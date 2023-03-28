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НовостиОбщество28 марта 2023 6:33

Названа средняя зарплата осужденных в Коми

Доля работающих заключенных составляет 66,8%
Источник:kp.ru
Фото: Борис КОКУРИН

Фото: Борис КОКУРИН

Средняя зарплата осужденным в Коми составляет 8 217,78 рубля. Об этом сообщила омбудсмен Вера Железцова.

В исправительных учреждениях ФСИН работают 12 центров трудовой адаптации. Их основная цель – привлечение осужденных к обязательному труду. Доля работающих заключенных выросла и достигла 66,8%. В 10 из 12 учреждений привлекли к труду абсолютно всех заключенных. В среднем эти люди получают 8 217,78 рубля в месяц, передает БНК.

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