Названа средняя зарплата осужденных в Коми

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Средняя зарплата осужденным в Коми составляет 8 217,78 рубля. Об этом сообщила омбудсмен Вера Железцова.

В исправительных учреждениях ФСИН работают 12 центров трудовой адаптации. Их основная цель – привлечение осужденных к обязательному труду. Доля работающих заключенных выросла и достигла 66,8%. В 10 из 12 учреждений привлекли к труду абсолютно всех заключенных. В среднем эти люди получают 8 217,78 рубля в месяц, передает БНК.

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