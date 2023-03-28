В Сыктывкаре выпала половина месячной нормы осадков всего за сутки

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В Сыктывкаре прошли обильные снегопады. В городе всего за сутки выпала половина нормы месячных осадков, сообщили синоптики ЦГМС. Метеорологи также добавили, что март был богат на осадки: за месяц успело выпасть двойная норма.

- В Сыктывкаре за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков: около 19-20 мм при среднемесячной номер в 36 мм. В целом за март уже выпало около двух месячных норм осадков, - цитирует БНК региональных синоптиков.

Метеорологи прогнозируют, что циклон скоро уйдет, а вместе с ним и тепло. Столбик термометра может опуститься до -20 градусов, а горожан ждет сильный гололед.

Потепление ожидается в конце недели, обещают синоптики.

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