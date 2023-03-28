В Коми ревнивый мужчина убил приятеля девятью ударами

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В Прилузском районе жителя Объячево признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 2 апреля 2022 года. На почве ревности и личной неприязни злоумышленник избил своего знакомого. Мужчина как минимум девять раз ударил приятеля руками и ногами по различным частям тела. Вскоре пострадавший скончался. Суд приговорил жителя Объячево к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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