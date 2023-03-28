В Коми электромонтер захотел стать инвестором и лишился 4,2 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 27-летнего электромонтера из Сосногорского района более 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодому человеку три месяца звонили неизвестные. Один из них представился сотрудником инвестиционной компании и предложил дополнительный заработок в сети. С начала года парень переводил деньги, чтобы получить прибыль от инвестиций.

Житель Коми оформил пять кредитов в разных банках и четыре кредитные карты. Сотрудники финансовых учреждений рассказывали парню о таких схемах мошенничества, однако электромонтер заявлял, что деньги ему нужны на покупку машины и квартиры. В общей сложности житель Коми перевел 4,22 миллиона рублей. 365 тысяч рублей из этой суммы – собственные сбережения молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

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