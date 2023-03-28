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НовостиОбщество28 марта 2023 10:42

В Коми водителя лишили прав из-за болезни

Такое решение принял суд
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Усть-Цилемского района, страдающего заболеванием, наличие которого является противопоказанием к управлению автомобилем, лишили прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Водитель, имевший права, состоит на учете в больнице. Мужчине поставили такой диагноз, при которой езда за рулем представляет опасность как для него самого, так и для окружающих. Прокуратура обратилась в суд, и жителю Коми запретили управлять транспортными средствами. Мужчину также обязали сдать права в ГИБДД.

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