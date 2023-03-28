Зацепер из Коми пытался проехать почти 300 километров на поезде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске задержали 32-летнего жителя Ухты, который ехал на переходной площадке поезда «Самара – Караганда». Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.

Полицейские заметили, как мужчина запрыгнул на подножку последнего вагона тронувшегося состава и ухватился за поручни. Правоохранители подали сигнал проводнику, а та сорвала стоп-кран. Нарушителем оказался безработный ухтинец, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Последние несколько лет он жил в подмосковном Подольске, а оттуда решил уехать в Республику Алтай.

До Челябинска нарушитель добрался на попутках. Потом мужчина решил поехать в Курган на поезде. Денег на билет у уроженца Коми не было. Поэтому он запрыгнул на площадку последнего вагона, зацепившись за поручни.

– Вынужденная стоянка пассажирского поезда составила шесть минут, – говорится в сообщении.

На мужчину завели административное дело. Его оштрафовали на 2 тысячи рублей. При этом стоимость билета на поезд из Челябинска в Курган, по данным РЖД, начинается от 1,3 тысячи рублей. Расстояние между этими городами – около 300 километров.

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Решение уже принято (подробности)