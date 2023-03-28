В сыктывкарском баре задержали двух дерущихся девушек

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В сыктывкарском баре сотрудники Росгвардии задержали двух дерущихся девушек 1991 и 1992 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В одном из баров в Эжвинском районе сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Администратор рассказала, что между двумя девушками возник конфликт, который перерос в драку. Обе посетительницы были пьяны и вели себя агрессивно. Одна из девушек несколько раз ударила другую по голове. Росгвардейцы задержали обеих нарушительниц и доставили их в полицию.

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