В Сыктывкаре ведется работа по подготовке жилищного фонда на подтопляемых территориях

Фото: архив "КП"

В эфир «Русского радио в Сыктывкаре» поступил ряд вопросов к главе администрации - Владимиру Голдину от жителей города и заречных поселков о готовности органов власти, предприятий и организаций-ресурсников к предстоящему паводку.

Он пояснил, что муниципальные органы власти и подведомственные предприятия заблаговременно проводят комплекс мероприятий по подготовке к режиму работы в условиях паводка и обеспечению населенных пунктов, объектов экономики всем необходимым.

На сегодня закрыты все автомобильные ледовые переправы, установлены знаки безопасности, запрещающие переезд и переход. Вопрос о закрытии пешеходной переправы в «Алешино-Седкыркещ» решается. Комиссионно проведено обследование состояния пешеходных мостков в Заречье и Трехозерке.

С управляющими компаниями ведется работа по подготовке жилищного фонда на подтопляемых территориях. Наряду с этим проходит обследование контейнерного парка, вывоз мусора и проверка запаса полиэтиленовых пакетов для сбора и транспортировки отходов, а также решается вопрос обеспечения пиломатериалами на случай необходимости оборудования мостками выходов из подъездов и пешеходных дорожек, запас продовольствия в организациях торговли, социальных и образовательных учреждений, медорганизаций - медицинскими препаратами, а также топливом.

Для учеников, которые проживают отрезаемых водой поселках, будет организовано дистанционное обучение, часть ребят на время паводка будут проживать у родственников в городе и ходить в школу.

Речной флот к навигации готов, экипаж судов укомплектован. Состав подразделений, который обслуживает понтонный мост, также готов к работе. Ливневые сети подготовлены на 100%. Круглосуточно работает диспетчерская служба, которая принимает заявки и жалобы от населения.

На время половодья на подтопляемых территориях за порядком будут следить два сотрудника органов внутренних дел.

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