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НовостиОбщество28 марта 2023 15:22

В кафе в Коми росгвардейцы задержали дебошира с отверткой

Пьяный мужчина оказал сопротивление
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Вуктыле сотрудники Росгвардии задержали дебошира с отверткой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью в одном из кафе сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Оказалось, что пьяный мужчина 1990 года рождения вел себя агрессивно и размахивал отверткой. Дебошир оказал сопротивление при задержании. Поэтому сотрудникам Росгвардии пришлось применить силу. По факту случившегося проводится проверка.

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