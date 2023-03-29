В Сыктывкаре изъяли партию форели с мышьяком

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Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в марте 2023 года выявило в пробах иранской форели мышьяк, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, партию весом в 1278 кг отобрали в Россельхозе в рамках государственного мониторинга на границе в пункте пропуска Верхний Ларс. Продукцию выпустила фирма Behta Arvand.

Партия следовала через Северную Осетию-Аланию в Москву. Перед тем, как пришли результаты исследований, ее ввезли на территорию страны и переправили в Сыктывкар. При получении исследования, рыбу изъяли из оборота, а в отношении иранского производителя ввели временные ограничения на поставку продукции.

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