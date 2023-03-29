Власти Сыктывкара сообщили о закрытии пешеходной переправы в Алешино

В Алешино сегодня, 29 марта, закрывается пешеходная ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сыктывкара.

По предоставленным данным, мера принята из-за погодных условий и речной обстановки, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан.

На месте переправы будут установлены соответствующие знаки, вскоре начнется демонтаж. В то же время начнут курсировать с 29 марта суда на воздушной подушке от Алешино до Седкыркеща.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми при столкновении легковушки и пассажирского автобуса два человека (подробнее)