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НовостиОбщество29 марта 2023 5:45

Власти Сыктывкара сообщили о закрытии пешеходной переправы в Алешино

В ближайшее время начнется ее демонтаж
Источник:kp.ru

В Алешино сегодня, 29 марта, закрывается пешеходная ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сыктывкара.

По предоставленным данным, мера принята из-за погодных условий и речной обстановки, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан.

На месте переправы будут установлены соответствующие знаки, вскоре начнется демонтаж. В то же время начнут курсировать с 29 марта суда на воздушной подушке от Алешино до Седкыркеща.

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