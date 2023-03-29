Дорогу Нарьян-Мар — Усинск ввели в эксплуатацию раньше срока

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Автодорога Нарьян-Мар — Усинск начала свою работу. Об этом сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

По его словам, объект был введен в эксплуатацию на семь месяцев назначенного срока. Глава подчеркнул, что завершение строительства дороги позволит войти в единую транспортную систему страны.

— В строительстве дороги Нарьян-Мар — Усинск поставлена точка — транспортная артерия введена в эксплуатацию — на 7 месяцев раньше назначенного срока! (...) Новая дорога — второе дыхание для инфраструктурных проектов, которые реализуются на территории НАО. Но самое главное — дорога связала наш регион с республикой Коми, а значит, Ненецкий округ сделал первый шаг по вхождению в единую транспортную сеть страны, — написал Бездудный в своем telegram-канале.

Справка

Возведение дороги «Нарьян-Мар — Усинск» протяженностью более 200 км было возобновлено в 2019 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С того момента ведется строительство оставшихся 50,5 км. В конце 2021 года в эксплуатацию был введен первый участок (23,3 км) с искусственными сооружениями, арочными гофрированными пролетами через реки Янгечависка и Хайкавож.

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