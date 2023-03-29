В Коми дачница дошла до Верховного суда из-за ядовитых огурцов

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Верховный суд Коми рассмотрел спор двух дачников. Жительница Сыктывкара утверждала, что ее сосед опрыскивал ядовитыми химикатами огурцы, растущие на участке.

По словам дачницы, два года подряд мужчина блокировал форточки ее теплицы и распылял яд. Однако тогда дело быстро прекратили из-за истечения сроков давности, но женщину это не остановило и она дошла до Верховного суда Коми.

Сыктывкарка обратилась в городской суд и потребовала взыскать с соседа ущерб, причиненный порчей конструкций теплицы, а также почвы и высаженных в теплице сельскохозяйственных культур (более 15 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (100 тысяч рублей), расходов на оплату услуг специалиста (более 5 тысяч рублей), расходы на оплату услуг представителя (50 тысяч рублей), расходы на оплату государственной пошлины в размере (500 рублей).

Горсуд, выслушав свидетелей и изучив доказательства и материалы дела, решил удовлетворить иск частично. Сыктывкарке частично компенсировали ремонт форточек, сломанных в теплице, расходы на оплату услуг адвоката, проведение экспертизы и оплату государственной пошлины. Общая сумма взысканного составила чуть больше одной тысячи рублей.

Дачница решила на этом не останавливаться и обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд Коми. Но тот согласился с решением коллег из городского суда и ничего менять не стал: таким образом, истец так и не смогла доказать, что это сосед отравил ей почву и растения.

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