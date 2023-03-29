В Сыктывкаре ужесточат требования к размещению батутов

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В Сыктывкаре планируют ужесточить требования к размещению батутов. Проект решения рассмотрели депутаты Совета города.

В правила благоустройства собираются внести ряд изменений. В Сыктывкаре запретят размещать надувные батуты, горки и другие надувные аттракционы, а также ограждающие конструкции без согласования с администрацией. Теперь же нужно будет утвердить внешний вида и материал таких аттракционов, а также крепеж и вид ограждения.

Кроме того, на территориях общего пользования и общественных пространств запретят оставлять сдутые батуты, горки и другие надувные аттракционы. Дело в том, что они портят внешний вид территорий, передает «Комиинформ».

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