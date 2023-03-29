В Коми 25-летний кировчанин похитил 8-летнюю школьницу

Фото: pexels.com

В Емве 8-летняя школьница была похищена 25-летним жителем Кирова. Инцидент произошел еще прошлой весной.

Известно, что в апреле 2022 года девочка шла домой, когда пусть ей перегородил молодой человек на автомобиле и силой затащила ее в салон авто. Кировчанин вместе с ребенком, которого прятал под рулем, уехал из города. Школьнице удалось сбежать от похитителя лишь под предлогом того, что она хочет в туалет.

- В какой-то момент девочка попросила водителя отпустить ее в туалет и, оказавшись на улице, сбежала и попросила помощи у прохожих. В дальнейшем молодой человек был задержан в Кирове. По его словам, ему показалось, что при движении его автомобиль задел девочку, и из опасения быть привлеченным к ответственности он отвез ее подальше от места предполагаемого ДТП, - рассказали в прокуратуре Коми.

Однако оправдания молодого человека не убедили суд и ему было назначено наказание в виде 8,5 лет тюрьмы. Житель Кирова остался недоволен суровым приговором и пытался его обжаловать, однако попытка оказалась безуспешной.

- Осужденный оспорил приговор, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания, а также на то обстоятельство, что в его действиях имелся добровольный отказ от совершения преступления. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики коми разделила правовую позицию государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - заключили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Авторитет кровожадных и безжалостных преступников»: в Коми судят жутких убийц (подробности)