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НовостиПроисшествия29 марта 2023 8:29

Мошенники убедили двух жителей Коми установить софт и украли у них 135 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники убедили жителей Инты и Усинска установить программу удаленного доступа и украли у них 135 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, жителю Усинска позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник сообщил, что по его счету зафиксирован незаконный вывод денег. Для того, чтобы противодействовать мошенничеству, жителю Коми посоветовали установить приложение удаленного доступа. Мужчина так и сделал, а потом обнаружил, что у него пропало около 64 тысяч рублей.

Жительнице Инты позвонил человек, представившийся сотрудников банка, и тот пообещал заблокировать счет от несанкционированного списания денег. Женщина установила на смартфон специальную утилиту для телефона. После этого жительница Коми сообщила ему все регистрационные данные программы. После этого злоумышленник украл со счета женщины. Возбуждены уголовные дела.

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