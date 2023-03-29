Сыктывкарка обокрала соседа, чтобы купить наркотиков и съездить за закладкой на такси

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 37-летнюю местную жительницу обвиняют в краже 6,5 тысячи рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В прошлом году женщина несколько месяцев за небольшую плату периодически убирала квартиру пожилого соседа. В ноябре злоумышленница женщина прихватила старый мобильный телефон, с помощью которого за счет его пенсионных накоплений дважды оплатила заказ наркотиков. Кроме того, за счет соседа горожанка съездила на такси к месту закладки. Сумма ущерба составила 6,5 тысячи рублей. Уголовное дело направили в суд.

В прокуратуре отметили, что пожилого мужчину обокрали еще два раза, но сделали это уже другие соседи. Уголовные дела также вскоре направят в суд.

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