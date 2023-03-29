В Коми мужчину трижды привлекли к ответственности за оскорбление сотрудников СИЗО

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В Воркуте содержащийся в СИЗО мужчина оскорбил сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в новогодние праздники был обыск в камере мужчины, с чем он был крайне не согласен. Не сдержавшись, он обматерил сотрудников изолятора трижды, за что был наказан.

- Печорским специализированным прокурором в отношении данного лица возбуждено три дела об административном правонарушении. Постановлениями мирового судьи Горняцкого судебного участка г. Воркуты обвиняемый признан виновным совершении административных правонарушений с назначением наказаний в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за каждое допущенное правонарушение. Постановления суда в законную силу не вступили, - заключили в ведомстве.

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